Бренд Lada сменил логотип, который не появится на автомобилях марки

В эпоху цифровизации многие бренды уходят в своих логотипах и фирменных шрифтах от сложного 3D-дизайна, переводя всю айдентику в двухмерную плоскость - она проще для восприятия, в особенности на цифровых платформах. О смене лого сообщила марка Lada

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

В видео рекламной кампании, запущенной в поддержку бесплатной диагностики, выгодных условий на фирменные аксессуары и рассрочки на сервис, впервые был использован новые двухмерные логотип и шрифт написания названия бренда. Новую форму лого в компании охарактеризовали как "более простую < > с плавными и чистыми линиями".

На АвтоВАЗе особенно подчеркнули тот факт, что у компании "нет планов по изменению логотипов Lada, устанавливаемых на автомобили или используемых на фасадах дилерских центров. Обновлённый лого будет применяться только в коммуникационных материалах".