Российских водителей предупредили о новых штрафах

Инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО Пресс-служба УВД по ЮВАО

Первые сообщения о данном запрете появились весной, но тогда сотрудники инспекции ограничивались лишь предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Теперь же вместе с денежным взысканием водителям предписывается снять шторки в течение десяти дней или требуют снимать их на месте. Если по истечении указанного срока водитель не устранит нарушения, автоинспекция остановит регистрацию транспортного средства.

Изменение связано с тем, что каркасные шторки подвели под определения из техрегламента Таможенного союза и ПДД, согласно которому посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя машины. По этой причине сетки, шторки, так же, как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к использованию во время движения, передает издание Autonews.