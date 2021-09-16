В ГИБДД начали применять жесткие санкции к водителям

Как отмечает издание, первые сообщения о новом запрете появились еще весной. Однако до настоящего момента сотрудники инспекции применяли к нарушителям устные предупреждения или штрафы в размере 500 рублей. Теперь они выдают водителям предписания снять шторки в установленный срок или заставляют снимать их на месте. Причиной новых мер наказаний стало то, что автомобильные шторки и каркасные сетки приравняли к тонировке. Их подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию авто мобиля.