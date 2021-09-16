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Российских водителей ждут новые санкции

Елена Прошина
20 минут назад

Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стекла, рассказвают в Autonews.

В ГИБДД начали применять жесткие санкции к водителям
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает издание, первые сообщения о новом запрете появились еще весной. Однако до настоящего момента сотрудники инспекции применяли к нарушителям устные предупреждения или штрафы в размере 500 рублей. Теперь они выдают водителям предписания снять шторки в установленный срок или заставляют снимать их на месте. Причиной новых мер наказаний стало то, что автомобильные шторки и каркасные сетки приравняли к тонировке. Их подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию авто мобиля.

В техническом регламенте Таможенного союза и ПДД говорится, что никакие посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к эксплуатации во время движения автомобиля. Когда машина не двигается, закон разрешает пользоваться шторками.

«За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения», — сообщили в ГИБДД.

Если по истечении положенного срока нарушения не будут устранены, автоинспекция остановит регистрацию машины.

Автоновости,ГИБДД,
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