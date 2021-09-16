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МВД России опровергает информацию об усилении административной ответственности за установку на передних боковых стеклах автомобилей предметов, ограничивающих обзорность

Министерство внутренних дел Российской Федерациииещё 3
3 часа назад

Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация об усилении административной ответственности за установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя (в частности, речь в материале идет о так называемых шторках и каркасных сетках), не соответствует действительности. МВД России разъясняет, что административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается. В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется. МВД России обращается к представителям СМИ при подготовке публикаций использовать сведения, размещенные на официальных ресурсах ведомства и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение аудиторию. Со своей стороны, ведомство всегда готово разъяснить, уточнить, предоставить дополнительную информацию по интересующим темам.

МВД России опровергает информацию об усилении административной ответственности за установку на передних боковых стеклах автомобилей предметов, ограничивающих обзорность
Фото: Министерство внутренних дел Российской ФедерацииМинистерство внутренних дел Российской Федерации
Автоновости,МВД,
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