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МВД опровергло сообщения о новых штрафах за шторки и сетки

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

МВД России опровергло информацию об ужесточении наказания за установку шторок на боковых передних стеклах автомобилей.

МВД опровергло сообщения о новых штрафах за шторки и сетки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ведомстве напомнили, что административная ответственность за использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей существует более 10 лет.

«В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее на портале Autonews появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Сообщалось, что дорожные полицейские либо выписывают предписание на снятие шторок и сеток — на это дается десять дней, либо просят их демонтировать прямо на месте, когда это возможно.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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