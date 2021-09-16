МВД опровергло сообщения о новых штрафах за шторки и сетки

В ведомстве напомнили, что административная ответственность за использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей существует более 10 лет.

«В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее на портале Autonews появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Сообщалось, что дорожные полицейские либо выписывают предписание на снятие шторок и сеток — на это дается десять дней, либо просят их демонтировать прямо на месте, когда это возможно.