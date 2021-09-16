За что могут оштрафовать водителя

Российских автомобилистов начали штрафовать за шторки и каркасные сетки на окнах. Инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и пункт ПДД, запрещающий размещение на окнах всего, что ограничивает обзор водителя. Таким образом, шторки фактически приравняли к тонировке, а водителям начали выдавать предписания снять их. За какие еще неочевидные нарушения можно получить штраф — читайте в подборке «Рамблера».

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Парковка на чужом месте

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В апреле в Москве началось расширение зон парковок только для резидентов. К концу года таких участков в столице будет около тысячи. Для автомобилистов из других районов, даже если они оплатили стоянку, штраф за оставление машины в таком месте составляет 2,5 тыс. рублей.

Парковка без номеров

После покупки машины у владельца есть десять дней на ее регистрацию. В это время можно ездить без номеров. Однако оставлять такой автомобиль можно не везде. С 2017 года в Москве действует правило, согласно которому машина, владельца которой невозможно идентифицировать, признается опасной и увозится на спецстоянку. Ограничение касается стоянок вблизи мест массового скопления людей, в том числе 400-метровой зоны вокруг станций метро или остановок общественного транспорта.

Сабвуфер

Правила запрещают вносить в конструкцию автомобиля изменения, которые влияют на безопасность движения. В редких случаях под это определение может попасть и звуковая система — например, если ради дополнительного динамика убрана подушка безопасности или изменена схема электропитания. Штраф за такое нарушение — всего 500 рублей, но вместе с ним выписывается предписание ликвидировать изменение. За невыполнение предписания машину уже могут снять с регистрации.

Прогрев двигателя машины во дворах

Правила дорожного движения запрещают стоянку машин с включенным двигателем длительностью дольше пяти минут там, где действует знак «Жилая зона» и во дворах домов. Под определение стоянки попадает любая остановка движения по причинам, не связанным с посадкой и высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой транспортного средства. Нарушителям грозит штраф от 1,5 тыс. рублей.

Сломанные дворники и грязные фары

Неработающий стеклоочиститель (в том числе задний, если он есть) входит в перечень неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена. Такое нарушение наказывается штрафом в 500 рублей или предупреждением по ч.1 ст. 12.5 КОАП РФ. Также в этот перечень входят грязные световые приборы, отсутствие зеркала заднего вида и видеорегистратор, установленный так, что закрывает часть обзора, и трещины на лобовом стекле длиной больше 10 см.

Высовывание частей тела из окна

Прямого запрета на высовывание рук, ног или головы в окно автомобиля в законе нет, но формально это подпадает под пункт, запрещающий пассажиру находиться «вне мест для сидения». Нарушение этого правила ведет к штрафу для водителя в 1 тыс. рублей. Если человек при этом не пристегнут, за это может последовать отдельный штраф в 1 тыс. рублей для водителя и 500 рублей — для пассажира. Последнее особенно касается людей, высунувшихся в люк, так как пристегнутый человек этого сделать в принципе не может.

Демонстрация интимных частей тела в окно может быть расценена как мелкое хулиганство и обложена штрафом от 500 рублей и выше.

Отсутствие светоотражающего жилета