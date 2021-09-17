Страховщики назвали регионы, где чаще обманывают водителей

Названы регионы России с самым высоким уровнем мошенничества в автострахования за 2021 год. 11% от всех мошеннических операций с полисами обязательной «автогражданки» совершены в Москве и Московской области. Об этом сообщается в данных «Тинькофф Страхования».

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«Регионами с максимальным уровнем мошенничества в сегменте ОСАГО по итогам восьми месяцев 2021 года стали Ростовская и Новосибирская области, а также Краснодарский край. На них пришлось 23% подобных преступлений. В Москве и Московской области было совершено 11% всех мошенничеств с полисами обязательной „автогражданки“», — сообщают «Известия» по данным «Тинькофф Страхования».

Во всероссийском союзе страховщиков (ВСС) газете сообщили, что ущерб от связанных с каско преступлений за первое полугодие 2021 года вырос до 1 млрд рублей (на 85%). Из заявлений «Тинькофф Страхования» следует, что с начала 2021 года было возбуждено 38 уголовных дел в 17 регионах по преступлениям в автостраховании. «Сумма ущерба по ним могла составить 20 млн рублей», — сообщают «Известия».