Lada Largus на метане вернется в продажу в 2022 году

В 2022 году в продажу вернется версия Lada Largus, способная работать на бензине или на сжатом природном газе (метане). Ее производство прекратили после рестайлинга в начале 2021 года.
Как рассказали порталу Drom.ru в компании – производственном партнере "АвтоВАЗа" по газобаллонному оборудованию – новые Largus CNG будут отличаться от предыдущего поколения в лучшую сторону. Раньше на фургонах и универсалах баллоны для газа устанавливались на полу грузового отсека или багажника – это уменьшало полезный объем. Теперь они крепятся под днищем автомобиля в заднем свесе.
Рабочие прототипы Largus CNG отправятся на сертификацию в конце сентября. Выпускать универсалы и грузовые фургоны Largus CNG будут малой серией уже в первом квартале 2022 года. На них будут ставить мотор ВАЗ-21129, развивающий на бензине мощность 106 л. с.
Приспособленный для езды на метане Largus CNG будет стоить значительно дороже базовой версии. Разница, по предварительным оценкам, составит более 200 тыс. руб.
Продажи рестайлинговой Lada Largus начались в марте 2021 года. Обновленная модель имеет новый передний бампер, а также переделанные капот и передние крылья, к которым прибавились модернизированные фары и решетка радиатора. Салон оснащен нового вида панелью приборов, а также измененными рулем, медиасистемой и сидениями.