Lada Largus на метане вернется в продажу в 2022 году

В 2022 году в продажу вернется версия Lada Largus, способная работать на бензине или на сжатом природном газе (метане). Ее производство прекратили после рестайлинга в начале 2021 года.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Как рассказали порталу Drom.ru в компании – производственном партнере "АвтоВАЗа" по газобаллонному оборудованию – новые Largus CNG будут отличаться от предыдущего поколения в лучшую сторону. Раньше на фургонах и универсалах баллоны для газа устанавливались на полу грузового отсека или багажника – это уменьшало полезный объем. Теперь они крепятся под днищем автомобиля в заднем свесе.

Рабочие прототипы Largus CNG отправятся на сертификацию в конце сентября. Выпускать универсалы и грузовые фургоны Largus CNG будут малой серией уже в первом квартале 2022 года. На них будут ставить мотор ВАЗ-21129, развивающий на бензине мощность 106 л. с.

Приспособленный для езды на метане Largus CNG будет стоить значительно дороже базовой версии. Разница, по предварительным оценкам, составит более 200 тыс. руб.