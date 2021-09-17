Раскрыты характеристики премиального минивэна Aurus Arsenal

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный минивэн Aurus Arsenal. Документ дает представление о некоторых характеристиках, моторах и оборудовании модели, которая еще не была официально представлена, но уже активно используется властями.

Фото: Aurus Aurus

Как пишет портал Autonews.ru, длина новинки составляет 5980 мм, а ширина – 2020 мм. Размер колесной базы равен 3550 мм. В документе указано, что автомобиль изначально будет выпущен небольшой партией всего в 100 экземпляров. Все эти машины будут иметь бронированный кузов и проблесковые маячки, а снаряженная масса минивэна составит 4950 кг. Появится ли Aurus Arsenal в свободной продаже, пока неизвестно.

Посадочная формула у машины 2 + 2 + 2 + 2. Полноприводный минивэн получил гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, действующего вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность агрегатов – 600 л.с.