Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные дороги

Автомобилистам будут компенсировать понесенные расходы по устранению недостатков оказанных услуг при проезде по платным трассам. Такие нормы планируется закрепить в новых правилах проезда по платным трассам, которые разработал Минтранс.

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Также предполагается, что при обнаружении недостатка платной услуги либо оказании ее не в полном объеме автомобилист сможет потребовать "безвозмездного оказания услуги", либо "соразмерного уменьшения стоимости услуг", указывает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект документа.

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Такие случаи, например, могут происходить, если проезд по трассе на максимальной скорости невозможен из-за снежных наносов или плохого состояния участка автодороги, указывают эксперты.

В Минтрансе "РГ" пояснили, что новые правила подготовлены совместно с госкомпанией "Автодор". Они будут устанавливать сроки предоплаты и постоплаты, требования к их реализации, особенности отмены административного постановления в случае оплаты задолженности за проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении.

Также планируется разграничить барьерную систему взимания платы и систему взимания платы по технологии "Свободный поток". Эта система проезда позволяет водителю проезжать сквозь рамки не останавливаясь для оплаты проезда, а средства списывается со счета с помощью бесконтактных транспондеров или по номеру автомобиля, который фиксируют камеры. Такая система оплаты уже действует на Центральной кольцевой автодороге в Московской области.

Основное внимание в новых правилах будет уделено как раз функционированию системы взимания платы "Свободный поток" и контролю за внесением платы на таких автодорогах, подчеркнули в Минтрансе.

"Проекты нормативных правовых актов в настоящее время проходят необходимые регламентные процедуры. Срок вступления в силу нормативных правовых актов - март 2022 года", - указали в министерстве.

Предполагается также запретить въезд на платные трассы водителям, имеющим задолженность по оплате за проезд.

Водители должны будут размещать транспондер в соответствии с инструкцией оператора, обычно на лобовое стекло около зеркала заднего вида. Если же это правило не соблюдается, и оплата не проходит, автомобилист теряет право на проезд по платной дороге с системой "Свободный поток".