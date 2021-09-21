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Еще 1,3 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство «Москва»иещё 2
44 минуты назад

Столичные врачи вылечили от коронавируса 1 млн 475 тыс. 997 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Еще 1,3 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: ТАССТАСС

«В Москве выявлено 1 тыс. 926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 709 человек. На ИВЛ находятся 278 человек. В городе выздоровели еще 1,3 тыс. пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 475 тыс. 997. В столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб напоминает, что вакцинация является лучшим способом защититься от инфекции.

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