Ford продолжит использовать старые названия для новых моделей

Компания Ford не намерена отказываться от практики использования старых названий для новых моделей, заявил в интервью британскому Autocar шеф-дизайнер европейского подразделения Мурат Гюлер. Он объяснил это тем, что модели с возрожденными именами успешно стартовали на рынке. В пример Гюлер привел кроссовер Ford Puma (в конце прошлого века это название носило купе), который появился в Европе в прошлом году и пользуется уверенным спросом. А за возрожденными Bronco и Maverick в США выстраиваются очереди.

Фото: © Ford © Ford

При этом Гюлер подчеркнул, что Ford не планирует ударяться в ретродизайн и делать осовремененные версии своих прежних моделей. По словам стилиста, дело ограничится именами из прошлого, которые должны всколыхнуть в умах клиентов воспоминания об автомобилях Ford прошлых лет и укрепить имидж бренда.

Причем с большей вероятностью, старые названия не достанутся моделями того же класса и сегмента, к которым относился оригинал — подтверждением этому служит кроссовер Puma. Какие именно названия планирует использовать Ford, Гюлер не уточнил.

Несколько лет назад сообщалось, что автопроизводитель рассматривает возможность выпуска модели с названием Capri, причем тогда речь шла об идеологическом преемнике спортивного купе 70-х годов прошлого века, которое в свое время позиционировалось как европейский аналог Mustang.

По задумке компании, возрожденный Capri «должен соответствовать духу времени и вписываться в общую концепцию бренда», а не просто быть единичной моделью, которую создали только ради того, чтобы возродить историческую модель.