ОСАГО переписывает цены на запчасти

В России вступает в действие новая методика расчета возмещения по ОСАГО, благодаря которой страховщики планируют защититься от исков автомобилистов о недостаточных компенсациях. Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, жестко привяжут к регионам и будут чаще обновлять. Уточнение справочников не устранит проблему с занижением выплат и некачественным ремонтом, считают эксперты.

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В понедельник, 20 сентября, в силу вступает новая методика расчета стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО, утвержденная Центробанком РФ. Количество справочников, по которым рассчитывается возмещение, увеличат. А вместо одного реестра стоимости запчастей на всю страну теперь страховщики будут составлять для каждого региона свой. Еще одно нововведение - предусматривается общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

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"Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц", - перечисляла причины появления этой инициативы пресс-служба Центробанка.

По старой методике, утвержденной в 2014 году, их было всего тринадцать - по числу условных "экономических регионов". Марки автомобилей, детали для которых попадут в эти таблицы, будут выделены более четко - предполагается, что в региональный справочник попадут такие машины, по которым за прошлый год заключено не менее 15 тыс. договоров ОСАГО. В рамках новой методики введут региональные коэффициенты - для их расчета для той или иной марки необходимо, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин.

"Учет представленности марок в регионах будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе", - уточнили "Газете.Ru" в РСА.

Средние стоимости запчастей и нормочаса ремонтных работ будут формироваться самостоятельно в каждом субъекте Российской Федерации, уверяют в союзе. Для формирования цен будут учитываться в том числе стоимость деталей в интернет-магазинах. Ранее критерии включения автобрендов в эти списки были более расплывчатыми - в прежнем документе применялась формулировка исходя из потребностей, предполагаемых сроков и экономической целесообразности.

Как и прежде, в справочниках, на которые опираются страховщики при расчете возмещения, будут указывать усредненные цены, высчитываемые по сложной формуле из выборки доступных предложений - с учетом минимальной цены на оригинальные запчасти, а также медианных (половина цен ниже этого значения, половина выше) цен на "неоригинал".

С введением новой методики страховщики рассчитывают снизить количество судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно судятся со страховыми компаниями из-за заниженных выплат, а более частое обновление справочников объясняется ростом цен на запчасти в России. По данным РСА, рост средней корзины запчастей в 2020 году составил 23%. Исследования рынков показывают, что цены на автомобильные детали продолжают значительный рост и сейчас. Причем более всего подорожали импортные.

"В июне 2021 года средняя стоимость автомобильных запчастей показала рост на 7-17% по отношению к июню 2020 года, при этом средние цены на импортную продукцию выросли в среднем на 27%", - рассказал "Газете.Ru" директор маркетингового агентства ROIF Expert Роман Батухтин.

Максимальное подорожание на импортные детали составило 14% в 2020 году по отношению к 2019-му, добавил эксперт. Согласно исследованию автоклассифайда Drom.ru, проанализировавшего более 1 млн сделок по продаже запчастей, в январе-июле их стоимость увеличилась на 10-20%. При этом наиболее сильно подорожали детали экстерьера автомобилей.

Уточнение справочников и введение региональных коэффициентов не решит проблему занижения выплат по ОСАГО и некачественного ремонта в сервисах, чинящих машины по направлению от страховщиков, полагают автомобильные юристы.

"Если измененные справочники немного и скорректируют стоимость ремонта, то не устранят те проблемы, которые есть. Как показывает практика, обновление этих реестров несильно влияет на размер возмещения, потому что практически все страховые компании занижают выплаты, а какие-то повреждения не замечают", - говорит "Газете.Ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько. - Но главное в том, что есть большие проблемы со сдачей машины в ремонт и качеством этой услуги". Сервисы, недовольные размером возмещения, отправляют владельца в страховую компанию, оттуда снова в сервис – и в результате автовладельца понуждают к подписанию дополнительного соглашения, в котором он обязуется доплатить недостающую сумму за ремонт, описывает типичную ситуацию юрист.