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Безопасность еще 30 миллионов автомобилей оказалась под вопросом из-за дефектных подушек Takata

Motor.ruиещё 2
1 час назад

Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) готовится к очередной проверке безопасности автомобилей, которые были укомплектованы дефектными подушками фирмы Takata. На этот раз под вопросом оказалась безопасность 30 миллионов машин разных марок, которые были выпущены с 2001 по 2019 год и проданы в Соединенных Штатах. Reuters уточняет, что предупреждение о проверке получили около двух десятков автопроизводителей, среди которых Honda, Ford, Toyota, General Motors, Subaru, Tesla и другие.

Безопасность еще 30 млн авто оказалась под вопросом из-за дефектных подушек Takata
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Отзывы из-за подушек Takata проводятся уже почти 10 лет. Так, только в США в сервисы направили более 60 миллионов автомобилей, а по всему миру таких машин уже более 100 миллионов. Причиной массовых отзывов являются дефектный газогенератор: он может взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине погибли 28 человек, еще 400 получили травмы различной степени тяжести.

В самой Takata до последнего отрицали наличие проблемы, и лишь в 2015 году руководство компании призналось, что результаты испытаний подушек были сфальсифицированы и дефект газогенераторов скрывался умышленно. Урегулирование претензий и отзывные компании обошлись Takata в миллиарды долларов и спустя два года после признания фирма объявила себя банкротом.

В России последний отзыв автомобилей с подушками Takata датирован августом 2021 года: тогда в ремонт направили 527 экземпляров Audi A4, A6, A8 и TT 1996-2000 годов выпуска. По данным Росстандарта, по российским дорогам до сих пор ездят около 1,5 миллиона машин с дефектными подушками безопасности.

Источник: Reuters

Самые масштабные отзывы автомобилей в России в 2020 году

Автоновости,Audi A4,Subaru,Toyota,Honda,Audi,Tesla,Ford,General Motors,Reuters,
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