Безопасность еще 30 млн авто оказалась под вопросом из-за дефектных подушек Takata

Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) готовится к очередной проверке безопасности автомобилей, которые были укомплектованы дефектными подушками фирмы Takata. На этот раз под вопросом оказалась безопасность 30 миллионов машин разных марок, которые были выпущены с 2001 по 2019 год и проданы в Соединенных Штатах. Reuters уточняет, что предупреждение о проверке получили около двух десятков автопроизводителей, среди которых Honda, Ford, Toyota, General Motors, Subaru, Tesla и другие.

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Отзывы из-за подушек Takata проводятся уже почти 10 лет. Так, только в США в сервисы направили более 60 миллионов автомобилей, а по всему миру таких машин уже более 100 миллионов. Причиной массовых отзывов являются дефектный газогенератор: он может взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине погибли 28 человек, еще 400 получили травмы различной степени тяжести.

В самой Takata до последнего отрицали наличие проблемы, и лишь в 2015 году руководство компании призналось, что результаты испытаний подушек были сфальсифицированы и дефект газогенераторов скрывался умышленно. Урегулирование претензий и отзывные компании обошлись Takata в миллиарды долларов и спустя два года после признания фирма объявила себя банкротом.