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Первый электрокар Cadillac раскупили за 19 минут

Motor.ru
2 часа назад

В субботу 18 сентября компания Cadillac открыла прием заказов на свой первый серийный электромобиль – роскошный кроссовер Lyriq. Спрос превзошел все ожидания марки: всего за 19 минут был зарезервирован весь тираж подготовленного к запуску исполнения Debut Edition. Начало поставок запланировано на второй квартал 2022 года, так что некоторые клиенты могут успеть снять бронь, для которой требовался возвратный депозит в 100 долларов.

Первый электрокар Cadillac раскупили за 19 минут
Фото:  © Cadillac © Cadillac

Другие уровни исполнения Cadillac Lyriq пока недоступны для предзаказа. В чем особенность Debut Edition и какое количество автомобилей Cadillac приготовил к старту продаж, не сообщается, однако вряд ли первая партия была крупной. Как пишет Electrek со ссылкой на одного из дилеров в США, в нее входило 1500 автомобилей.

Полная стартовая стоимость Lyriq составит 59 990 долларов (4,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). Представленный в апреле электрокроссовер получил оригинальную внешность, 33-дюймовый изогнутый экран мультимедийной системы и фирменный трассовый автопилот Super Cruise.

В движение Lyriq приводит 340-сильная электрическая установка, которая запитывается от батареи емкостью 100 киловатт-часов. По заверениям Cadillac, ее полный заряд обеспечит до 480 километров хода, причем за 10 минут можно будет пополнить его примерно на 120 километров. Еще одна особенность Lyriq – отсутствие переднего багажника, который предлагает большинство «зеленых» соперников.

Что касается их, то электропикап Tesla Cybertruck с тем же 100-долларовым депозитом получил почти 150 тысяч предзаказов в течение двух дней и 250 тысяч за первую неделю. Ford с пикапом F-150 Lightning удалось собрать 44 тысячи бронирований за два дня, а Volkswagen за восемь часов продал несколько тысяч ID.4.

Автоновости,Cadillac,Tesla,Volkswagen,Ford,
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