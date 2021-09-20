Долгожданная Toyota Tundra: как Land Cruiser 300, но пикап

Одна из моделей-долгожителей Toyota, пикап Tundra, сменила поколение. Предыдущая генерация Tundra продержалась на конвейере 14 лет и наконец уступила место новому автомобилю, за разработку которого отвечали инженерные центры в штатах в Мичиган, Аризона и Калифорния. Tundra третьего поколения перебралась на новую рамную платформу GA-F, ту же, что и у Toyota Land Cruiser 300. С ним же пикап разделил с ним силовые агрегаты — 5,6-литровую «восьмерку» отправили в отставку, а ей на смену пришел битурбированный V6 объемом 3,4 литра. Не обошлось и без гибридных технологий: для Tundra подготовили установку i-Force Max с электромотором, встроенным между ДВС и автоматом.

Фото: © Toyota © Toyota

Изменения в дизайне носят эволюционный характер. За облик модели отвечала калифорнийская дизайн-студия Calty, а стиль, в котором выдержан пикап, получил название Technical muscle: характерными чертами новинки стали множественные выштамповки по бокам, боковые стекла с необычной подоконной линией, массивная решетка радиатора с иным узором, Т-образная светодиодная передняя оптика и модернизированные задние фонари.

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На смену рессорам в задней подвеске Tundra пришли пружины, на передней оси появилась новая подвеска на двойных поперечных рычагах. В Toyota обещают, что пикап стал комфортнее и лучше управляется, а крены кузова сократились примерно на четверть.

Toyota Tundra предложат с двумя вариантами четырехместных кабин, стандартной Double Cab и увеличенной CrewMax. В первом случае пикап доступен с грузовой платформой длиной 2,0 либо 2,5 метра, а во втором — 1,7 или 2,0 метра. Грузовой отсек теперь выполнен из композитных материалов с алюминиевыми вставками, максимальная грузоподъемность выросла на 11 процентов, до 880 килограммов, а масса буксируемого прицепа увеличилась на 17,6 процента, до 5,4 тонны.

Tundra начального уровня полагается 8-дюймовый экран мультимедийной системы, а пикап в топовых комплектациях оснащается планшетом диагональю 14 дюймов и 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов. В Toyota заверяют, что «мультимедийка» полностью новая, работает в пять раз быстрее предыдущей версии, поддерживает голосовое управление и обновляется «по воздуху».

Список доступного оборудования расширился за счет новых систем безопасности. Уже в базовой версии для Tundra доступны электронные ассистенты Toyota Safety Sense 2.5, а именно адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и помощник при выезде с парковки задним ходом.

В гамме появилась «заряженная» версия TRD Pro, которую можно узнать по пластиковым накладками на арках, вентиляционным прорезям в капоте, иному дизайну дисков и дополнительному блоку освещения спереди. Такой Tundra положена безальтернативная бензиноэлектрическая установка i-Force Max мощностью 443 лошадиные силы: она состоит из бензиновой «шестерки» объемом 3,4 литра и электромотора, встроенного между двигателем и 10-диапазонным автоматом. Электромотор питает батарея, расположенная под задним диваном: ее емкость не уточняется, зато известно, что на одном электричестве пикап проезжает до 29 километров.

У «заряженного» пикапа также имеются доработанная подвеска с амортизаторами Fox, внедорожный круиз-контроль Crawl Control и система выбора режимов движения Multi-Terrain Select.

Еще для трех версий доступна как гибридная установка, так и новый битурбомотор V6 3.4, знакомый по Land Cruiser 300, который выдает 394 лошадиные силы (предыдущий агрегат V8 развивал 386 сил). Привод — задний или жестко подключаемый полный с понижающей передачей. В начальных комплектациях SR и SR5 новая Tundra предлагается с бензиновым мотором без электрического довеска.

Новая Tundra доберется до американских дилеров до конца 2021 года. Цены пока не объявлены, однако, по прогнозам, модель будет стоить от 36 тысяч до 60 тысяч долларов (2,6-4,4 миллиона рублей), тогда как дореформенный пикап можно приобрести в США за 34 тысячи долларов (почти 2,5 миллиона рублей). Для сравнения, ближайшие конкуренты, Ford F-150 и Ram 1500, стоят от 33,5 тысячи и 36,3 тысячи долларов соответственно.

Производство модели организуют на заводе Toyota в Техасе. Там же будут выпускать и соплатформенный внедорожник Sequoia следующего поколения, дебют которого запланирован на 2022 год.