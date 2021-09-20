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Президент Toyota предрек обвал экономики Японии из-за электрокаров

Российская Газета
2 часа назад

Президент Toyota Акио Тойода в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес электрокаров. По мнению топ-менеджера, следование мировым трендам грозит катастрофой для экономики Японии.

Президент Toyota предрек обвал экономики Японии из-за электрокаров
Фото: REUTERS/Pierre AlbouyREUTERS/Pierre Albouy

Тойода говорит, что в настоящее время есть два пути: целенаправленно выпускать электрокары для зарубежных рынков или же прекратить производство в принципе. Ранее президент Toyota объяснял, что массовая электрификация автопарка страны грозит энергетическим коллапсом.

Во втором случае, по словам главы японского концерна, более восьми миллионов автомобилей не сойдут с конвейеров, что означает потерю большинства рабочих мест из 5.5 миллионов.

"Если нам скажут, что двигатель внутреннего сгорания - враг, то мы не сможем производить почти никаких транспортных средств", - цитирует Акио Тойоду Today UK News.

Президент Toyota продолжает настаивать на том, что путь электрификации должен иметь альтернативы в зависимости от конкретного региона. При этом он отмечает, что производители должны стремиться к выпуску машин с меньшими выбросами и сокращать углеродный след от производства.

Тойода уверен в том, что ступенькой между авто с ДВС и электрокарами должны являться гибриды: они более доступны, позволяют эксплуатировать их в странах с неразвитой инфраструктурой зарядных станций, смягчить удар по сотрудникам, которые заняты в производстве ДВС и сопутствующей номенклатуры. В качестве аргумента он приводит расчёты компании: 18.1 миллиона гибридных автомобилей Toyota, которые были проданы за всё время, эквивалентны тому, если бы было реализовано 5.5 миллиона электрокаров - такого результата нет ни одного автопроизводителя в мире.

Напомним, Toyota готовится к выводу на рынок электрического SUV, разработанного совместно с Subaru - это к вопросу о предоставлении рынку альтернатив, а не регламентирование желаний покупателя. Ранее Toyota и Honda заявили о своём протесте против новых предложений властей США стимулировать американцев покупать электрокары.

Автоновости,Subaru,Toyota,Honda,
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