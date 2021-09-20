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В Германии придумали альтернативу беспилотным автомобилям

Car.ru
1 час назад

Немецкий стартап Vay разработал новинку — «человека-оператора», сидящего у экранов, для дистанционного управления автомобилем. Разработчики назвали это предложение переходным на пути к полной автономии.

В Германии придумали альтернативу беспилотным автомобилям
Фото: Car.ruCar.ru

В то же время эксперты SAE International отметили, что на самом деле автономной технологии Vay не существует, так как стратегия, которую использует стартап для разработки автономных транспортных средств, включает в себя не попытки сделать их полностью автономными.

По крайней мере, не сразу. К счастью, организация SAE недавно обновила свою классификацию, включив в работу удаленных операторов и удаленных помощников, и именно здесь подойдет план Vay по задействованию того, что он называет «теледрайверами».

Разработчики Vay, базирующейся в Германии, уже приступили к тестированию на улицах Берлина нескольких прототипов с технологией, в которой большую часть работы выполняют водители по телемосту. С компьютерной станции они управляют креслом для водителя, рулем, педалями и несколькими мониторами, чтобы видеть, что находится вокруг машины, наряду с интернетом.

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