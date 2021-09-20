Цены на автомобили в России увеличились почти втрое за 10 лет

Стоимость автомобилей в России за последние десять лет неуклонно росла. При этом цены на отдельные модели увеличились на несколько миллионов рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

В особенности рост цен стал заметен в 2021 г. В текущем году автобренды чуть ли не каждый месяц переписывают прайс-листы в сторону увеличения. Наценкой также грешат дилеры. Они на фоне дефицита автомобилей стремятся заработать при помощи «допов».

По статистике с 2012 г. и до настоящего времени цены на ряд моделей авто в РФ увеличились в три раза. За это время некоторые бренды успели уйти с российского авторынка. Если обратиться к расценкам десятилетней давности, можно сказать, что отечественную Lada Granta могли приобрести от 259 тыс. руб. При этом стоимость Largus начиналась от 376 тыс. руб. Для сравнения, сегодня цены на эти модели начинаются от 546 и 769 тыс. руб. соответственно.

Тогда бюджетные корейские версии Hyundai Solaris, а также KIA Rio стоили от 445 и 480 тыс. руб. Теперь эти машины стоят 890 и 898 тыс. руб. соответственно.