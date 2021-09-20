Три бюджетных кроссовера, которых нет на российском рынке

Далеко не все автомобили, которые продаются в разных странах мира, привозят и в Россию. И вот названо три отличных кроссовера, которых пока нет на отечественном рынке.

Во всем мире цены на новые автомобили неуклонно растут. Чтобы сделать машины более доступными, автопроизводители выпускают на рынки простенькие модели по бюджетной цене. Некоторых из них нет на российском рынке, хотя они очень пригодились бы.

Кроссовер может быть компактных размеров. Этот факт доказывает автомобиль Hyundai Casper, длина которого составляет всего 3,5 метра. Авто чуть больше Smart ForTwo, находится в одном размере с Kia Picanto и основан с ним на одном шасси. Салон рассчитан на четырех человек, есть трансформируемый багажник на 300 литров.

В Южной Корее машина стоит (в переводе на российские деньги) - 850 000 рублей. Автомобиль вряд ли когда-либо появится в РФ.

Haval Big Dog появился в продаже весной. Автомобиль отличается приятным дизайном, это самобытный и интересный кроссовер. Стоимость машины эквивалентна 1 200 000 российским рублям. Шансы, что авто доберется до России пока минимальны, но они есть.

Компания Force Motors представила второе поколение своей единственной пассажирской модели, им стал компактный кроссовер Gurkha. Своим внешним видом он напоминает Mercedes G-Class, прозванный в народе «Гелендвагеном». В Индии продажи стартуют 15 октября.