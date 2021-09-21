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Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль

Елена Прошина
1 час назад

Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гражданский гибридный автомобиль, сообщает РБК.

Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль
Фото: ТАССТАСС

Новинка получила рабочее название E-NEVA. Первая буква - сокращение от electric, а NEVA — в честь главной реки Санкт-Петербурга. Транспортное средство планируется оснастить двумя комплектациями топливной системы. Первая — газовый автомобиль с электропередачей и запасом хода более 1 тыс. км. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт. Во втором случае запаса хода хватит на 810 км. Также будет возможность подзарядки от электросети.

В обеих комплектациях E-NEVA сможет разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунды при максимальной скорости в 180 км/ч.

При этом энергия, вырабатываемая во время движения гибрида, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которой хватит на определенное количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км.

Среди основных преимуществ транспорта, работающего в основном на водороде, по сравнению с электрическим, называется возможность снижения выбросов СО2 не только на этапе эксплуатации, но и в полном жизненном цикле транспорта.

Автоновости,Алмаз-Антей,
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