Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль

Фото: ТАСС ТАСС

Новинка получила рабочее название E-NEVA. Первая буква - сокращение от electric, а NEVA — в честь главной реки Санкт-Петербурга. Транспортное средство планируется оснастить двумя комплектациями топливной системы. Первая — газовый автомобиль с электропередачей и запасом хода более 1 тыс. км. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт. Во втором случае запаса хода хватит на 810 км. Также будет возможность подзарядки от электросети.

В обеих комплектациях E-NEVA сможет разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунды при максимальной скорости в 180 км/ч.

При этом энергия, вырабатываемая во время движения гибрида, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которой хватит на определенное количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км.