Porsche разворачивает в России сеть сверхбыстрых зарядных станций

Российский офис Porsche объявил об установке сверхбыстрых зарядных станций в салонах официальных дилеров. Зарядки с максимальной мощностью 320 киловатт были разработаны Porsche Engineering и пригодны для электромобилей всех марок с наиболее распространенной комбинированной зарядной системой (CCS), которые оснащены 400-вольтовыми либо 800-вольтовыми тяговыми батареями. Сеть, развернутая в России, уже насчитывает более трех десятков станций, а до конца года планируется установить еще девять штук.

Фото: © Porsche © Porsche

В компании уточнили, что подзарядить электрокары уже можно в нескольких салонах Porsche в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2022 году все дилерские центры марки смогут предоставлять эту услугу.

В настоящее время Porsche продает в России электрокар Taycan, а также подзаряжаемые гибриды Panamera Turbo S E-Hybrid и Cayenne S E-Hybrid. Известно, что с начала года россияне приобрели 421 экземпляр Tyacan, а статистику по проданным гибридам компания не раскрывает.