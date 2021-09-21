Porsche разворачивает в России сеть сверхбыстрых зарядных станций

Российский офис Porsche объявил об установке сверхбыстрых зарядных станций в салонах официальных дилеров. Зарядки с максимальной мощностью 320 киловатт были разработаны Porsche Engineering и пригодны для электромобилей всех марок с наиболее распространенной комбинированной зарядной системой (CCS), которые оснащены 400-вольтовыми либо 800-вольтовыми тяговыми батареями. Сеть, развернутая в России, уже насчитывает более трех десятков станций, а до конца года планируется установить еще девять штук.
В компании уточнили, что подзарядить электрокары уже можно в нескольких салонах Porsche в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2022 году все дилерские центры марки смогут предоставлять эту услугу.
В настоящее время Porsche продает в России электрокар Taycan, а также подзаряжаемые гибриды Panamera Turbo S E-Hybrid и Cayenne S E-Hybrid. Известно, что с начала года россияне приобрели 421 экземпляр Tyacan, а статистику по проданным гибридам компания не раскрывает.
Между тем автопроизводитель продолжает развивать направление электромобилей и подключаемых гибридов. До 2022 года Porsche инвестирует в развитие этой отрасли более шести миллиардов евро. Около 500 миллионов из этой суммы направят на разработку Taycan и его модельных вариантов, еще один миллиард выделяется на электрификацию и гибридизацию существующего модельного ряда, несколько сотен миллионов — на расширение заводов и около 700 миллионов евро — на новые технологии и инфраструктуру.
В обозримом будущем на российском рынке появятся еще несколько электромобилей. Например, Chery готовится привезти в страну батарейную модель, а также ранее сообщалось о планах Mercedes-Benz организовать поставки электрического флагмана EQS и «зеленой» версии E-Class — седана EQE.