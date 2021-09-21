В Латвии автомобилистов готовят к резкому повышению налогов

Не так давно Европа обязалась существенно сократить количество выбросов углекислого газа в производстве, энергетике и транспорте до 2030 года. Теперь власти Латвии решили бороться с изменениями климата более радикально.

Чтобы достигнуть климатических целей, в Латвии налог на автомобили может вырасти на несколько сотен евро. Кроме того, в стране могут ввести запрет на приобретение автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем.

“Я думаю, те, кто следят за событиями в Европе и ЕС по установке зеленого курса, могут прийти к логическим выводам, что делать со своим автомобилем и какие решения принимать, когда наступит время поменять автомобиль. Я советую смотреть на малолитражные машины, более дружелюбные окружающей среде”, - сказал министр сообщения Талис Линкайтс.

Правительство рассчитывает, что рынок сам поможет покупателям сориентироваться. Министерство не планирует вводить механизмы принуждения, но жители должны сами выбирать более экологичные автомобили.

Исследователь Латвийского университета, председатель общества “Зеленая свобода” Янис Бризга отметил, что планы министерств достичь цели без механизмов принуждения слишком оптимистичны.

Политики в ожидании выборов боятся принимать смелые решения, добавил он.

“Выкуп старых автомобилей, более щедрая поддержка на приобретение более экономных, новых машин, остановка потока дизельных автомобилей старше пяти лет из Западной Европы — это срочные мероприятия”, — указал представитель автоторговцев Кулбергс.