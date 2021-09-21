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В Узбекистане запустили серийную сборку автомобилей Lada

Car.ru
1 час назад

На заводе ADM Jizzakh в Узбекистане началось производство новых автомобилей LADA. Предприятие будет выпускать модели Xray и Vesta SW.

В Узбекистане запустили серийную сборку автомобилей Lada
Фото: Car.ruCar.ru

Все машинокомплекты узбекский завод получает из России. Сборку транспортных средств на ADM Jizzakh наладили с учетом требований «АвтоВАЗа» к технологическим процессам, оборудованию и контролю качества.

Благодаря реализации проекта удалось создать 200 рабочих мест. Сотрудники прошли необходимую подготовку. Машины LADA в Узбекистане планируется сделать более доступными для местного населения при помощи программы trade-in и банковским кредитам. Также локальное производство сделает больше охват клиентов из-за участия в госзакупках, что увеличит присутствие российской марки на территории Узбекистана.

В компании Roodell заявили, что одним из главных рынков сбыта для «АвтоВАЗа» является именно эта страна, а LADA уже стала хорошо известна в государстве. В прошедшем году на узбекском рынке дилерские центры реализовали больше пяти тысяч автомобилей LADA.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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