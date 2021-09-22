E-NEVA: на рынке появится новый автомобиль от военного концерна

Производитель систем ПВО выпустит автомобиль. Концерн «Алмаз-Антей» разрабатывает для гражданского рынка машину с рабочим названием E-Neva: где Е — это сокращение от electric, а Neva — название главной реки Санкт-Петербурга.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Модульную колесную платформу «Алмаз-Антей» представил еще в августе в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Правда, тогда ее называли платформой для беспилотников. Теперь на ее основе решили сделать автомобиль для гражданского рынка.

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Причем, как говорят источники РБК, прорабатываются сразу два варианта силовой установки. Первый — газовый двигатель с электропередачей, с ним автомобиль сможет проехать на одной заправке более тысячи километров. По всей видимости, речь идет о двигателе на водородном топливе. Второй вариант — это гибрид: газ плюс аккумуляторы емкостью 70 киловатт, что обеспечит запас хода свыше 800 километров. Оба варианта предполагают, что автомобиль от «Алмаз-Антея» сможет разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунды. Неплохой результат даже для современных машин на бензине. И это почти все, что известно на данный момент о проекте.

Сможет ли концерн, выпускающий, в частности, зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, наладить производство авто для гражданского рынка?

Мнение заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД, консультанта «ПИР-центра» Вадима Козюлина:

«В стране действует программа поддержки выпуска электромобилей, это один из любимых проектов премьера-министра России Михаила Мишустина, поэтому будут определенные инвестиции. «Алмаз-Антей» рассчитывает на этом рынке занять свою нишу. Но другое дело, что это гражданская продукция, рынок для них неизученный, неизвестный. Военному предприятию будет вдвойне сложно, потому что военное оборонное предприятие выпускает штучную продукцию, дорогостоящую. Сфера электрокаров, электромобилей как раз рассчитана на массовое производство недорогой продукции, конкуренция будет высока. В том секторе, где «Алмаз-Антей» привык работать, конкуренции, в общем-то, и нет».

Разработка электромобилей нужна концерну для увеличения доли гражданской продукции. По поручению президента для предприятий ОПК она должна составить не менее трети к 2025 году.

«Алмаз-Антей» разработает гражданский автомобиль и, наверное, сможет запустить его производство. Но для того чтобы успешно конкурировать с автоконцернами, этого недостаточно.

Комментирует генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Проект потребует серьезных инвестиций не только в сам продукт, но и в развитие системы продаж и в систему послепродажного обслуживания. Это будет необходимо для того, чтобы автомобили были востребованы. Покупателям нужен не только продукт, но и возможность уверенно ездить и обслуживать его. Сейчас компания пока что выводит скорее мелкосерийное производство. После того как продукт уже будет в должной мере апробирован покупателем, тогда уже, может быть, будет идти речь об увеличении производства. Соответственно, уже тогда будут обсуждаться инвестиции другого масштаба».