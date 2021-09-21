Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Экологи в Германии подали в суд на BMW и Mercedes-Benz

Газета.Ru
53 минуты назад

Германская природоохранная организация подала иски против двух крупнейших автопроизводителей - BMW и Mercedes-Benz, сообщает ТАСС.

Экологи в Германии подали в суд на BMW и Mercedes-Benz
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

В начале сентября организация направила автоконцернам претензии, ссылаясь на Парижское соглашение по климату 2015 года и законодательство ФРГ. Экологи требуют снизить выбросы углекислого газа, которые производят автомобили, а также прекратить выпуск транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Автопроизводители отвергли требования, после чего природоохранная организация обратилась в суд.

«Решение конституционных судей означает, что у нас есть фундаментальное право на защиту климата. И не только государство должно уважать это право, оно также должно соблюдаться крупными корпорациями, которые несут ответственность за выбросы CO2 больше, чем целые промышленно развитые страны. Сейчас мы требуем этого в суде», - заявил адвокат, представляющий интересы экологов.

Автоновости,BMW,Mercedes-Benz,ИТАР-ТАСС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители