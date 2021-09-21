Экологи в Германии подали в суд на BMW и Mercedes-Benz

«Решение конституционных судей означает, что у нас есть фундаментальное право на защиту климата. И не только государство должно уважать это право, оно также должно соблюдаться крупными корпорациями, которые несут ответственность за выбросы CO2 больше, чем целые промышленно развитые страны. Сейчас мы требуем этого в суде», - заявил адвокат, представляющий интересы экологов.