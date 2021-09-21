Президент АвтоВАЗа рассказал о новых Niva и Grand Niva и назвал цены на них

Николя Мор, возглавляющий АвтоВАЗ с июня 2021 года, и Дени Ле Вот, директор структурной бизнес-единицы Dacia-Lada, в интервью французскому изданию Chalenges рассказали подробности о том, какой будет новая Lada Niva.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

"Важной вехой для Lada станет конец 2024 года, - говорит Мор, - когда будет презентована новая полноприводная Niva на базе Dacia Duster следующего поколения".

Напомним, Niva создаётся на платформе CMF-B, на которой также проектируют и новый Duster.

За "Нивой" последует длиннобазная версия, которую условно можно назвать Grand Niva, рассказал Мор. Её появление запланировано на 2025-2026 годы.

Обе модели будут продаваться в Европе. Цена на Lada Niva, по словам президента АвтоВАЗа, будет лежать в диапазоне от 12 до 16 тысяч евро, а стоимость Grand Niva будет примерно 20 тысяч.

Аналогичные модели появятся у Dacia. Одна из них - Bigster, но российские авто будут компактнее своих румынских "собратьев" и сохранят трансмиссию с понижающим рядом и высокий, около 240 мм, клиренс.

Николя Мор, как пишет Lada Niva Documentary со ссылкой на статью французского издания, не исключил, что у Lada Niva будет такая же проходимость, как у Land Rover Defender.

Дени Ле Вот охарактеризовал новинки Lada как инструмент для значительного усиления экспортной составляющей АвтоВАЗа. В перспективе объёмы поставок внедорожников должны увеличиться с нынешних 40 тысяч авто до ста тысяч в год.