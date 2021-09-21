Porsche поставит в РФ быстрые «зарядки» для электромобилей

Немецкий премиум-бренд Porsche приступил к установке в России зарядных точек для электрокаров нового поколения. Автомобили можно будет подзарядить за 5 минут, чтобы проехать дополнительно 100 км.

Пока в России начали работать только четыре такие зарядные станции, но в будущем году автопроизводитель обещает оснастить ими всех своих местных дилеров.

Такие зарядки, которые марка создавала собственными силами, получат максимальную мощность 320 кВт. Устройства будут поддерживать как 400-, так и 800-вольтовую архитектуру электрокаров.

Зарядная станция способна самостоятельно адаптировать максимальную мощность к характеристикам конкретного электрокара.