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Марка Porsche поставит в Россию быстрые «зарядки» для электромобилей

Car.ruиещё 1
1 час назад

Немецкий премиум-бренд Porsche приступил к установке в России зарядных точек для электрокаров нового поколения. Автомобили можно будет подзарядить за 5 минут, чтобы проехать дополнительно 100 км.

Porsche поставит в РФ быстрые «зарядки» для электромобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Пока в России начали работать только четыре такие зарядные станции, но в будущем году автопроизводитель обещает оснастить ими всех своих местных дилеров.

Такие зарядки, которые марка создавала собственными силами, получат максимальную мощность 320 кВт. Устройства будут поддерживать как 400-, так и 800-вольтовую архитектуру электрокаров.

Зарядная станция способна самостоятельно адаптировать максимальную мощность к характеристикам конкретного электрокара.

Сейчас одна такая установка есть в Москве и три в Санкт-Петербурге. До конца 2021 года их количество вырастет до девяти. В 2022 году услугу быстрой зарядки владельцам электрокара сможет предоставить каждый российский ДЦ Porsche.

Автоновости,Porsche,
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