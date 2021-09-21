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Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году

Москва24
50 минут назад

Mitsubishi, Toyota, Kia и Hyundai стали самыми угоняемыми марками автомобилей с начала 2021 года. Об этом сообщает Autonews.ru.

Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Популярные страховые компании предоставили изданию данные по зарегистрированным фактам угона автомобилей с оформленными полисами каско.

В список часто угоняемых автомобилей России вошли:

  • Hyundai Creta;
  • Hyundai Tucson;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Hyundai Solaris;
  • Kia Rio;
  • Kia Sportage;
  • Lexus LX;
  • Mitsubishi Outlander;
  • Toyota Camry;
  • Toyota RAV4.

При этом в Москве в перечень самых угоняемых автомобилей вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS, Mercedes-Benz GLK/GLC, Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5. Часто в столице угоняют и бюджетные модели, например Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

По словам одного из основателей компании по производству противоугонных систем "Угона.Нет" Алексея Курчанова, чаще всего автомобили угоняют с ночных парковок или с перехватывающих стоянок. Популярностью у злоумышленников пользуются и "короткие" дневные стоянки. В этом случае автомобиль выслеживают заранее, а после угоняют в уже изученном месте.

"В прошлые два года количество хищений автомобилей увеличивалось в октябре. Страховщики не исключают, что текущий сентябрь завершится ростом угонов автомобилей", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты рассказали, сколько сезонов можно ездить на зимних шинах. При малом пробеге этот срок может достигать 10 лет.

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