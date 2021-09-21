Страховщики назвали самые угоняемые машины

Крупнейшие российские страховые компании назвали самые угоняемые автомобили в 2021 году. Чаще всего жертвами угонщиков становились владельцы японских и корейских автомобилей — Mitsubishi, Toyota, Kia и Hyundai. В список также попала одна модель Lexus. При этом страховщики отметили, что в 2021 году количество угонов снизилось на 27% — бизнес связывает это с закрытыми границами.

Издание Autonews.ru получило данные об угонах от крупнейших страховых компаний на рынке КАСКО — «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и «Страховой дом ВСК». Их статистика отличается от данных МВД, так как не учитывает транспортные средства без страховки.

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В первую десятку попали (в алфавитном порядке):

Hyundai Tucson,

Hyundai Santa Fe,

Kia Rio,

Kia Sportage,

При этом в Москве перечень самых угоняемых автомобилей заметно отличается от российского. По данным компании «Росгосстрах», в столице злоумышленники чаще обращают внимание на Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC. Также среди угонщиков вырос интерес к Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5.

В компании «РЕСО-Гарантия» отметили, что в Москве преступники часто не брезгуют и некоторыми бюджетными моделями — Lada Largus, Renault Logan и Sandero. В «АльфаСтраховании» также напомнили о традиционно высоком интересе московских угонщиков к Toyota Land Cruiser Prado.

По словам сооснователя компании по производству противоугонных систем «Угона.Нет» Алексея Курчанова, автомобильные воры по-прежнему чаще угоняют машины, оборудованные только заводской противоугонной системой. В рейтингах по местам угона лидируют ночные парковки, перехватывающие и «короткие» дневные стоянки.

По данным «АльфаСтрахования», за восемь месяцев 2021 года число заявленных по КАСКО угонов по сравнению с прошлым годом снизилось на 27%. Директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов связал это с закрытыми границами, особенно со странами СНГ.

«Ранее большинство транспортных средств угонялись именно туда, а сейчас для проезда в иные страны требуется и сдача ПЦР-тестов, и заполнение разных анкет пересечения границ, поэтому мошенники не могут осуществлять свою деятельность, как раньше», — отметил он.

В пресс-службе ВСК предостергели, что всплеск преступлений может прийтись на октябрь.