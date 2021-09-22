Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Новая Lada Niva будет стоить свыше миллиона рублей

Свободная прессаиещё 2
1 час назад

Внедорожник Lada Niva следующего поколения будет построен на базе нового Dacia Duster и дебютирует в конце 2024 года. Об этом рассказал изданию Chalenges президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Новая Lada Niva будет стоить свыше миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в начале будет представлена трехдверная «Нива», ее длиннобазный вариант под названием Grand Niva появится до 2026. Мор отметил, что стоимость новой Lada Niva составит от 12 до 16 тысяч евро (примерно от 1 до 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). Цена на «Ниву» с увеличенной колесной базой начнется от 20 тысчяч евро.

Глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что грядущие «Нивы» будут обладать такой же проходимостью, как Land Rover Defender.

В настоящее время Lada Niva Legend предлагается по цене от 649 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что продажи «АвтоВАЗа» рухнули в августе на 32 процента.

Автоновости,Dacia Duster,Land Rover Defender,Rover,Dacia,Land Rover,Lada,Николя Мор,Автоваз,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители