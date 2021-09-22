Новая Lada Niva будет стоить свыше миллиона рублей

Внедорожник Lada Niva следующего поколения будет построен на базе нового Dacia Duster и дебютирует в конце 2024 года. Об этом рассказал изданию Chalenges президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

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По его словам, в начале будет представлена трехдверная «Нива», ее длиннобазный вариант под названием Grand Niva появится до 2026. Мор отметил, что стоимость новой Lada Niva составит от 12 до 16 тысяч евро (примерно от 1 до 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). Цена на «Ниву» с увеличенной колесной базой начнется от 20 тысчяч евро.

Глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что грядущие «Нивы» будут обладать такой же проходимостью, как Land Rover Defender.

В настоящее время Lada Niva Legend предлагается по цене от 649 тысяч рублей.