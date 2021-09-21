Уникальный Lamborghini провел в сарае более 30 лет

В британской деревне обнаружили одну из 130 праворульных версий Lamborghini Espada в кузове купе, образца семидесятых годов.

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Транспортное средство простояло в сарае не меньше трёх десятилетий. Согласно предположениям, когда-то авто спрятали в этом месте от посторонних. Для надёжности Lamborghini загородили двумя автомобилями бренда Vauxhall. Речь идёт о Calibra, а также Cavalier. Находка была обнаружена новыми хозяевами земли, на которой размещается строение. Она им досталась после кончины прежнего владельца.

Несмотря на грязь и мусор, раритет может похвастаться хорошим состоянием. Кузов не имеет явных повреждений либо коррозии. Синяя кожа в автомобильном салоне не выцвела. По всей видимости этому способствовала изоляция от прямых лучей солнца.

На одометре значится меньше 4500 миль (около 7200 километров). Однако судить о реальности пробега нельзя. Авто планируют выставить на торги. Ожидаемая стоимость автомобиля должна составить 100 000 долл.