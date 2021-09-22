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В России появится «Кодекс таксиста»

Lenta.ruиещё 2
41 минуту назад

В Совете Федерации обсудили новый законопроект о такси, который сами авторы инициативы называют «Кодексом таксиста». Предполагается, что документ поможет регулировать рынок таксомоторных перевозок. По информации Минтранса и Минэкономразвития, законопроект почти готов и его могут утвердить в начале 2022 года, сообщают «Известия».

В России появится «Кодекс таксиста»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы инициативы уверяют, что в нем отразят большинство проблем, с которыми встречается почти каждый россиянин, пользующийся такси. Полный текст законопроекта пока не представили, но некоторые подробности уже известны. Предполагается, что в регионах России появится аналог комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

Систему КИС «АРТ» запустили в Москве 14 августа: она помогает отслеживать рабочее время таксистов, напоминает им о необходимости пройти медицинский осмотр, а также обеспечивает наличие только исправных машин на линии. При этом водители такси, не получившие цифровое ID, отстраняются от заказов.

В документе также присутствует статья, посвященная одинаковой ответственности агрегатора и водителя за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, который он может получить при поездке в легковом такси. Это наделяет службу заказа такси полномочиями полноценного участника рынка.

Однако в законопроекте есть и спорные моменты: например, ФАС (Федеральная антимонопольная служба) считает лишним наличие представителя агрегатора в каждом субъекте страны. В ведомстве думают, что это увеличит финансовую нагрузку на бизнес, как и ввод минимального тарифа.

Ранее стало известно, что службы такси в России захотели заставить отвечать за здоровье пассажиров. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило расширить законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок.

Автоновости,ФАС,Совет Федерации,газета "Известия",
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