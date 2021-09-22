Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В России появится новый дорожный знак

Ura.Ru
1 час назад

Новый дорожный знак «въезд беспилотникам запрещен» появится в России в 2025 году. Об этом рассказала представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.

В России появится новый дорожный знак
Фото: URA.RUURA.RU

«Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак „А“ — „Автономное вождение“. Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак „Въезд беспилотникам запрещен“, который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — сообщила Коршикова РИА «Новости».

Сейчас идет обсуждение проекта с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом.

На территории России уже тестируется использование общественного беспилотного транспорта в нескольких крупных городах. Одной из целей нацпроекта «Цифровая экономика» является распространение в России сетей 5G. К 2024 году в крупных городах России уже появится такая мобильная сеть, благодаря которой в стране начнет развиваться беспилотный автотранспорт. Как рассказала URA.RU директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур, первыми обеспечены связью пятого поколения будут 10 крупнейших городов страны.