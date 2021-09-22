В России появится новый дорожный знак

Новый дорожный знак «въезд беспилотникам запрещен» появится в России в 2025 году. Об этом рассказала представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.
«Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак „А“ — „Автономное вождение“. Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак „Въезд беспилотникам запрещен“, который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — сообщила Коршикова РИА «Новости».
Сейчас идет обсуждение проекта с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом.