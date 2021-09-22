В России появится новый дорожный знак

«Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак „А“ — „Автономное вождение“. Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак „Въезд беспилотникам запрещен“, который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — сообщила Коршикова РИА «Новости».