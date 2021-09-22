В России появится новый дорожный знак

Новый дорожный появится на трассах России. Его планирую ввести в 2025 году. Речь идет о знаке «въезд беспилотникам запрещен». Об этом сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Автоматизированные автомобили на дорогах Москвы и некоторых других регионов должны будут иметь опознавательный знак «А» , обозначающий «Автономное вождение».

Для обеспечения безопасности планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен» для дорог общего пользования. Он ограничит передвижение для таких машин только в некоторых местах.

Коршикова добавила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип же знака покажут 19 октября на международном Форуме инновационных транспортных технологий.