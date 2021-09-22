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В России появится новый дорожный знак из-за распространения беспилотных авто

Газета.Ruиещё 9
3 часа назад

Новый дорожный появится на трассах России. Его планирую ввести в 2025 году. Речь идет о знаке «въезд беспилотникам запрещен». Об этом сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова РИА Новости.

В России появится новый дорожный знак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автоматизированные автомобили на дорогах Москвы и некоторых других регионов должны будут иметь опознавательный знак «А» , обозначающий «Автономное вождение».

Водители начали получать новые штрафы

Для обеспечения безопасности планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен» для дорог общего пользования. Он ограничит передвижение для таких машин только в некоторых местах.

Коршикова добавила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип же знака покажут 19 октября на международном Форуме инновационных транспортных технологий.

Ранее «Газета. Ru» выпустила материал о 20 идеях по развитию России и курсе на беспилотный транспорт.

Автоновости,Минтранс РФ,ГИБДД,
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