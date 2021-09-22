В России могут значительно упростить техосмотр

Министерство транспорта предлагает упростить процедуру техосмотра авто, исключив из нее ряд проверок и сократив расходы операторов, пишет «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в «Единой России» предложили сделать добровольным техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам и не участвующих в перевозках. Обязательным он будет только в случае смены владельца транспортного средства старше 4 лет. В правительстве эту инициативу поддержали.

Видео дня

Минтранс считает, что из 82 пунктов перечня обязательных проверок в ходе ТО необходимо оставить 59. В частности, по данным ведомства, стоит убрать проверку повреждения тормозных трубок, а также не обращать внимания на потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, работоспособность стеклоомывателя. Также в Минтрансе считают избыточными и измерение уровня шума выхлопной системы, проверку наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

В Минтрансе полагают, что отказ от таких проверок упростит процедуру ТО без ущерба для безопасности движения и сократит расходы операторов техосмотра. В МВД предложили министерству отказаться и от проверки трещин на лобовом стекле, работоспособности замков дверей и обдува ветрового стекла.

В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, отметили, что нельзя отказываться от проверки выхлопных газов, так как это приведет к росту выбросов и увеличению роста заболеваемости населения.

При этом научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко уверен, что проверка сидений, замков, системы обогрева и обдува серьезного влияния на безопасность не оказывает.

«Мало водителей, которым комфортно ездить с этими неисправностями, их быстро устраняют и без техосмотра», - заметил он.