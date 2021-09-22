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Производство автомобилей Lada наладят в Эфиопии

Motor.ruиещё 2
1 час назад

Эфиопская компания Bazra Motors заявила, что АвтоВАЗ намерен локализовать производство автомобилей Lada в Эфиопии. В этой восточно-африканской стране планируется организовать крупноузловую сборку всей линейки марки: Granta, Vesta, XRay, Largus, Niva Travel и Niva Legend. На первом этапе с конвейера местного предприятия будут сходить по пять тысяч машин в год, а в течение пяти лет этот показатель доведут до 10 тысяч штук.

Производство автомобилей Lada наладят в Эфиопии
Фото: Motor.ruMotor.ru

У Bazra Motors уже имеется опыт работы с российскими автопроизводителями. Весной 2021 года компания договорилась наладить выпуск УАЗов в Эфиопии: завод, готовый к отверточной сборке моделей Patriot, Pickup, Profi, Hunter и «Буханки» расположен в городе Комболча, штат Амхара. Первую партию из 64 машинокомплектов отправили еще в августе, и, согласно планам производителя, на проектную мощностью в три тысячи машин в год предприятие выйдет к 2023 году.

Кроме того, Bazra Motors является местным дистрибьютором КАМАЗа.

Что касается Lada, то автомобили российской марки поставляются в ряд стран, в числе которых Венгрия, Болгария, Боливия, Чили, Тунис, Ливан, Иордания и другие. За первую половину 2021 года АвтоВАЗ отправил иностранным потребителям свыше 15 тысяч машин, что на 24,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года, а самыми популярными рынками по-прежнему остаются Беларусь и Казахстан.

Однако ни Lada, ни УАЗу не приходится рассчитывать на большие объемы продаж в Эфиопии. Например, за весь 2020 год на местном рынке реализовали всего 1,3 тысячи новых легковых автомобилей, а в лучшие годы объем продаж достигал четырех тысяч машин. По данным за 2021 год население Эфиопии составляет 119 миллионов человек.

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