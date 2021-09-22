Производство автомобилей Lada наладят в Эфиопии

Эфиопская компания Bazra Motors заявила, что АвтоВАЗ намерен локализовать производство автомобилей Lada в Эфиопии. В этой восточно-африканской стране планируется организовать крупноузловую сборку всей линейки марки: Granta, Vesta, XRay, Largus, Niva Travel и Niva Legend. На первом этапе с конвейера местного предприятия будут сходить по пять тысяч машин в год, а в течение пяти лет этот показатель доведут до 10 тысяч штук.

У Bazra Motors уже имеется опыт работы с российскими автопроизводителями. Весной 2021 года компания договорилась наладить выпуск УАЗов в Эфиопии: завод, готовый к отверточной сборке моделей Patriot, Pickup, Profi, Hunter и «Буханки» расположен в городе Комболча, штат Амхара. Первую партию из 64 машинокомплектов отправили еще в августе, и, согласно планам производителя, на проектную мощностью в три тысячи машин в год предприятие выйдет к 2023 году.

Кроме того, Bazra Motors является местным дистрибьютором КАМАЗа.

Что касается Lada, то автомобили российской марки поставляются в ряд стран, в числе которых Венгрия, Болгария, Боливия, Чили, Тунис, Ливан, Иордания и другие. За первую половину 2021 года АвтоВАЗ отправил иностранным потребителям свыше 15 тысяч машин, что на 24,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года, а самыми популярными рынками по-прежнему остаются Беларусь и Казахстан.