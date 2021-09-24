Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября 2021 года должны несколько категорий водителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Несколько категорий водителей обязаны пройти техосмотр с 1 октября
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

Так, проходить техосмотр обязаны те водители, у которых до 1 февраля 2021 года истек срок действия диагностической карты автомобиля. Также под это правило подпадают машины, достигшие четырехлетнего возраста — тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.

Обязательный техосмотр также рассчитан на грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт. В данном случаев это касается тех автомобилей, которые оформлены на юридическое лицо или используются для коммерческих целей.

За отсутствие актуальной диагностической карты водителю автомобиля может грозить штраф в размере 500-800 рублей. С 1 марта 2022 года в силу может вступить новый штраф в 2000 рублей, однако из-за планов по отмене техосмотра это решение могут отменить.

Ранее МВД предложило ввести дополнительные послабления по техосмотру.

Автоновости,МВД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители