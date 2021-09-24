Несколько категорий водителей обязаны пройти техосмотр с 1 октября

Пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября 2021 года должны несколько категорий водителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

Так, проходить техосмотр обязаны те водители, у которых до 1 февраля 2021 года истек срок действия диагностической карты автомобиля. Также под это правило подпадают машины, достигшие четырехлетнего возраста — тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.

Обязательный техосмотр также рассчитан на грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт. В данном случаев это касается тех автомобилей, которые оформлены на юридическое лицо или используются для коммерческих целей.

За отсутствие актуальной диагностической карты водителю автомобиля может грозить штраф в размере 500-800 рублей. С 1 марта 2022 года в силу может вступить новый штраф в 2000 рублей, однако из-за планов по отмене техосмотра это решение могут отменить.