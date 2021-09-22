Великобритания и Нидерланды просят США и Китай ускорить введение запрета на ДВС

Члены правительств Великобритании и Нидерландов призвали власти США и Китая запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Как сообщает Electrek, заявления сделаны в преддверии очередной конференции ООН по изменению климата: будучи крупнейшими авторынками, США и Китай могут помочь достичь целей Парижского соглашения, а также ускорить удешевление электрокаров, считают европейцы.

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Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс и госсекретарь Нидерландов Стивен ван Вейенберг просят США и Китай поддержать планы ЕС и полностью запретить автомобили с бензиновыми и дизельными моторами с 2035 года. В Великобритании и Нидерландах от традиционных машин откажутся в 2030 году, а с 2035 года полностью запретят ДВС, в том числе в составе гибридных установок.

Объединение усилий стран и автопроизводителей подстегнет развитие электрокаров и поможет быстрее снизить их стоимость, добавили авторы обращения. По нынешним прогнозам, «зеленые» машины станут не дороже топливных примерно к 2025 году.

Китай уже публиковал план по электрификации, в котором, однако, не говорится о полном прекращении выбросов CO . Согласно ему, с 2035 года все автомобили на рынке должны иметь электрические либо гибридные силовые установки. Что касается США, то пока в стране не разработали общенационального сценария по отказу от ДВС. Планируются лишь локальные запреты: моратории на бензиновые и дизельные машины собираются ввести в штатах Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк.