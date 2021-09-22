Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Великобритания и Нидерланды просят США и Китай ускорить введение запрета на ДВС

Motor.ru
1 час назад

Члены правительств Великобритании и Нидерландов призвали власти США и Китая запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Как сообщает Electrek, заявления сделаны в преддверии очередной конференции ООН по изменению климата: будучи крупнейшими авторынками, США и Китай могут помочь достичь целей Парижского соглашения, а также ускорить удешевление электрокаров, считают европейцы.

Великобритания и Нидерланды просят США и Китай ускорить введение запрета на ДВС
Фото: DepositphotosDepositphotos

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс и госсекретарь Нидерландов Стивен ван Вейенберг просят США и Китай поддержать планы ЕС и полностью запретить автомобили с бензиновыми и дизельными моторами с 2035 года. В Великобритании и Нидерландах от традиционных машин откажутся в 2030 году, а с 2035 года полностью запретят ДВС, в том числе в составе гибридных установок.

Объединение усилий стран и автопроизводителей подстегнет развитие электрокаров и поможет быстрее снизить их стоимость, добавили авторы обращения. По нынешним прогнозам, «зеленые» машины станут не дороже топливных примерно к 2025 году.

Китай уже публиковал план по электрификации, в котором, однако, не говорится о полном прекращении выбросов CO . Согласно ему, с 2035 года все автомобили на рынке должны иметь электрические либо гибридные силовые установки. Что касается США, то пока в стране не разработали общенационального сценария по отказу от ДВС. Планируются лишь локальные запреты: моратории на бензиновые и дизельные машины собираются ввести в штатах Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк.

Однако не все в Европе согласны с запретом на продажу автомобилей с ДВС, который в 2035 должен затронуть все 27 стран Евросоюза. Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш высказался против, назвав сторонников идеи «зелеными фанатиками» и заявив, что правительство не вправе навязывать рынку чьё-либо мнение.

Автоновости,Грант Шаппс,Андрей Бабиш,ООН,ЕС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители