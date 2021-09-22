Brilliance, Zotye и Lifan пока не готовы окончательно уйти из России

В начале осени в СМИ появилась информация о том, что китайские марки Brilliance, Zotye и Lifan свернули бизнес в России — об этом сообщила «Газета.ru», ссылаясь на их низкие результаты продаж. Однако все оказалось не так однозначно: например, Lifan, который некогда был китайским брендом номер один в стране, заявил, что машины еще есть в наличии у дилеров, а о дальнейших планах компания пока не распространяется. Схожие ситуации у Brilliance и Zotye — представители обеих марок надеются на лучшее.

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Из трех перечисленных марок лучше всего продаются «Лифаны»: с января по август 2021 года в России реализовали 537 новых машин, что на 38 процентов меньше, чем за тот же период предыдущего года. Причем основной объем пришелся на седан Solano (363 экземпляра), который, согласно информации на сайте автопроизводителя, стоит от 709 900 рублей за автомобиль 2018 года выпуска. Запасы X70 и Myway подходят к концу, зато X60 и X50, как утверждают в компании, еще есть в наличии. В разговоре с «Китайскими автомобилями» представитель марки пообещал рассказать о перспективах Lifan в России, но позже.

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Летом 2020 года Lifan объявил о банкротстве, однако уже спустя полгода марка была спасена усилиями холдинга Geely и государственного фонда Liangjiang Equity Investment Fund, которые выкупили 49 и 51 процент акции соответственно. В январе стало известно, что в Китае Lifan займется выпуском электрокаров для таксопарков, однако о планах по присутствию марки в других странах тогда не сообщалось.

У Zotye дела обстоят хуже. Продажи новых автомобилей этой марки завершились в России еще в феврале 2021 года, и с января по август дилерам удалось реализовать всего 43 машины (-71 по сравнению с результатом восьми месяцев 2020 года). «Зоти Моторс Рус» продолжает оказывать гарантийную и постгарантийную поддержку для автомобилей своих клиентов и ждет «позитивных изменений в судьбе концерна Zotye Auto в Китае».

«В этом году наблюдается существенный рост стоимости акций Zotye Auto на Шанхайской фондовой бирже, и эта тенденция говорит об уверенности покупателей в будущем компании», — цитируют представителя российского офиса марки «Китайские автомобили».

Что же касается Brilliance, то китайская штаб-квартира «занимается выработкой новой стратегии развития», однако что это означает для российского представительства марки, пока неизвестно. Дилеры же распродают остатки со складов, причем «Китайские автомобили» обращают внимание на то, что среди них затесались даже старые кроссоверы V5, собранные на закрывшемся в 2019 году заводе «Дервейс».