Chevrolet Россия объявляет о старте продаж нового Trailblazer

Совсем недавно Chevrolet расширил свой модельный ряд в России и представил абсолютно новый Trailblazer – харизматичный и стильный компактный автомобиль, ставший «входным билетом» в мир легендарных премиальных внедорожников и кроссоверов Chevrolet. Старт продаж новой модели намечен на 20 сентября.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Новый Trailblazer сочетает в себе спортивный дизайн и высокую функциональность, обладает превосходным балансом динамики, топливной экономичности и внедорожных качеств, а также оснащен комплексом современных систем безопасности, делающих его отличным компаньоном как для поездок на каждый день, так и для самых смелых и дальних маршрутов.Trailblazer представляет Chevrolet в сегменте субкомпактных и компактных кроссоверов – самом востребованном и быстрорастущем в России.

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Trailblazer уже появился во всех официальных дилерских центрах Chevrolet, а также внедорожник можно приобрести через сервис онлайн-бронирования cars.chevrolet.ru, позволяющем ознакомиться с расширенным предложением по доступным автомобилям, включая автомобили, находящиеся в наличии на складах официальных дилерских центров и автомобили в транзите, которые будут доступны в ближайшем будущем. Сервис онлайн-бронирования Chevrolet дает возможность в режиме реального времени получить всю информацию о модели, сравнить комплектации, детально изучить интерьер и экстерьер, а также ознакомиться с актуальными условиями, спецпредложениями и программами кредитования от компании General Motors Россия.

Стоимость нового Trailblazer начинается от 1 999 000 рублей за базовую комплектацию LS и достигает 2 397 000 рублей за комплектации ACTIV и RS при приобретении автомобиля в рамках программы Trade-In. На покупку автомобиля распространяется программа Chevrolet Finance с самой выгодной в сегменте массовых внедорожников кредитной ставкой от 0,1%* годовых.

Главный принцип Chevrolet — надежные и долгосрочные отношения с клиентами, предполагающие в том числе оптимальные условия обслуживания для владельцев автомобилей Chevrolet.

Приобретая новый автомобиль Chevrolet Trailblazer в России, покупатель получает право воспользоваться программой «5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ»** - это программа расширенной постгарантийной сервисной поддержки автомобилей Chevrolet Trailblazer в течение 2 лет после истечения гарантии на автомобиль или до достижения 150 000 км общего пробега. Таким образом, владелец нового Chevrolet Trailblazer получает до 5 лет гарантийной и постгарантийной поддержки производителя**, без дополнительной оплаты со стороны покупателя. Постгарантийная поддержка распространяется на основные агрегаты автомобиля: двигатель, коробку передач и систему полного привода (для автомобилей AWD).

*Указана процентная ставка при заключении кредитного договора на приобретение автомобилей Chevrolet Trailblazer у официальных дилеров Chevrolet в России в рамках программы Chevrolet Direct, предлагаемой АО ЮниКредит Банк, Генеральная лицензия 1 ЦБ РФ от 22.12.2014, при условии соблюдения определенных условий. Предложение АО ЮниКредит Банк (генеральная лицензия ЦБ РФ 1 от 22.12.2014, юридический/фактический адрес - 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9; ОГРН 1027739082106; государственный регистрационный номер (ГРН) 2187700422545, ОКПО – 09807247) действительно c 08 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года. Условия кредитования могут изменяться Банком на своё усмотрение. Общие условия предоставления кредита: валюта кредита – рубли, срок кредита: от 12 до 84 месяца. Минимальный первоначальный взнос: 15% от стоимости автомобиля. Общие условия: сумма кредита от 100 000 рублей до 10 000 000 рублей, ставка от 0,1% до 13.5%. Кредитная ставка 0,1% годовых действует, если кредит оформляется на срок 12 месяцев, при первоначальном взносе от 15% от стоимости автомобиля, а также при условии оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья заемщика, полиса EGAP (Договор страхования автомобиля по рискам «Хищение ТС» и «Полная гибель» на сумму кредита). Подробности кредитования уточняйте на официальном сайте АО ЮниКредит Банк, по телефону горячей линии Банка 8 800 700-1020 или у официального дилера Chevrolet в России. Банк принимает решение о заключении соответствующего кредитного договора на основании предоставленной информации и в соответствии с внутренними требованиями, предъявляемыми к заемщику. Указанная информация не является публичной офертой.

** Программа расширенной постгарантийной сервисной поддержки автомобилей Chevrolet Trailblazer «5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ» включает:

ГАРАНТИЯ НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Гарантийный срок на автомобили Chevrolet составляет 3 года, начиная с даты продажи или первой регистрации нового автомобиля (что наступило раньше) уполномоченным дилером Chevrolet, или 100 000 км пробега — в зависимости от того, что произойдет раньше, но без ограничения пробега в течение первых 2 лет.

2 ГОДА РАСШИРЕННОЙ ПОСТГАРАНТИЙНОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Расширенная постгарантийная сервисная поддержка предоставляется после окончания гарантии на автомобиль и действует в течение 2 лет после истечения гарантийного срока на автомобиль, предоставленного изготовителем, по сроку либо по пробегу или до достижения 150 000 км общего пробега — в зависимости от того, что произойдет раньше. Постгарантийная поддержка распространяется на основные агрегаты автомобиля: двигатель, коробку передач и систему полного привода.