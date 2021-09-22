Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»

На сайте премии «Североамериканский автомобиль года» (North American Car of the Year) опубликовали список из 23 претендентов на победу. В лонг-лист вошли модели, которые уже представлены на рынках США и Канады либо появятся там до конца 2021 года. Жюри, в которое входят 50 американских и канадских автомобильных журналистов, предстоит выбрать лучший легковой автомобиль, лучший кроссовер и лучший пикап.
Изначально список включал 36 моделей, но 13 автомобилей уже исключили. В лонг-лист попали восемь легковых автомобилей, а именно Audi A3, Cadillac CT5 в версии Blackwing, Genesis G70, Honda Civic, Lucid Air, две модели Mercedes-Benz — EQS и S-Class, а также Volkswagen Golf.
В категории Utility Vehicle, которая включает кроссоверы, внедорожники и другие утилитарные автомобили, на победу сразятся девять моделей. Это Ford Bronco, Volkswagen ID.4, Kia Carnival, Genesis GV70, Ioniq 5, Hyundai Tucson, Jeep Grand Cherokee и Grand Wagoneer, а также Nissan Pathfinder.
И, наконец, в номинации «Пикап года» представлены электрические GMC Hummer EV и Rivian R1T, Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz, Nissan Frontier, а также дебютировавшая буквально на днях Toyota Tundra нового поколения.
На 18-21 октября запланирован большой тест-драйв для жюри, в рамках которого журналисты протестируют всех номинантов. 17 ноября в рамках автосалона в Лос-Анжелесе объявят модели, прошедшие в финал, а победителей огласят в январе 2022 года на мероприятии, организованном Детройтской ассоциацией автомобильных дилеров.
В 2020 году лучшим легковым автомобилем признали среднемоторный Chevrolet Corvette Stingray C8, который опередил по голосам Hyundai Sonata и Toyota Supra. Среди кроссоверов победил восьмиместный Kia Telluride, второе место жюри присудили Hyundai Palisade, а бронза конкурса досталась Lincoln Aviator. А «Пикапом года» признали Jeep Gladiator, который набрал больше очков, чем Ford Ranger и Ram Heavy Duty.