Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»

На сайте премии «Североамериканский автомобиль года» (North American Car of the Year) опубликовали список из 23 претендентов на победу. В лонг-лист вошли модели, которые уже представлены на рынках США и Канады либо появятся там до конца 2021 года. Жюри, в которое входят 50 американских и канадских автомобильных журналистов, предстоит выбрать лучший легковой автомобиль, лучший кроссовер и лучший пикап.