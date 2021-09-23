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В ГИБДД отменили штрафы за превышение средней скорости

Ura.Ru
3 часа назад

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщили в МВД России.

В ГИБДД отменили штрафы за превышение средней скорости
Фото: ТАССТАСС

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили передает заявление МВД «Коммерсант». При этом в министерстве не уточнили, как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине.

Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в России почти семь лет. Водители часто жаловались, что это незаконно, так как ПДД не содержат понятия «средняя скорость».

Ранее сообщалось, что в КоАП собираются прописать четкое определение средней скорости и штраф за ее превышение. До этого водители могли оспаривать наказание в суде. Также стало известно, что в новом Кодексе об административных правонарушениях со следующего года могут расширить список неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль. Кроме того, может появиться штраф за шины не по сезону и увеличиться штраф за езду без техосмотра.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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