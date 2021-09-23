В США восхитились российским мотоциклом Ural

Журналист американского портала Cycle World Джастин Дейвс высоко оценил новую модель мотоцикла российского производителя Ural, отметив его способность преодолевать бездорожье.

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Дейвс указывает, что в конструкции меньше подчеркиваются черты классического русского мотоцикла с боковым прицепом в сравнении с другими моделями Ирбитского завода. Вместо этого новый Ural получил модернизированную подвеску Nitron, дополнительные багажники, защиту картера двигателя, специальную выхлопную систему для поездок по бездорожью, спортивные шины Heidenau K 37 и дополнительный бак для бензина, передает РИА «Новости».

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Журналист отдельно выделил оранжевую камуфлированную окраску мотоцикла, сделанную вручную.

Также подчеркивается надежность 749-кубового двигателя мощностью 41 лошадиная сила, который всегда заводится, и, по мнению Дейвса, благодаря которому Ural Gear Up GEO в хорошем смысле выглядит винтажным. Комфортная скорость при передвижении составляет 65 миль в час (около 105 км в час), хотя его можно разогнать и до 80 миль в час (около 130 км в час), но мотоцикл будет идти на такой скорости тяжело. Поэтому автор рекомендует оставаться «в медленной полосе».

Журналист также добавляет, что физика поездки на мотоцикле с коляской отличается от привычной на двухколесных аппаратах. Из-за особенностей распределения веса между тремя шинами, боковой прицеп при резких поворотах может приподниматься над поверхностью земли, потому он рекомендует не забывать об этой особенности за рулем Ural. При этом наличие пассажира в коляске уравновешивает мотоцикл.

Пять полностью регулируемых амортизаторов Nitron делают поездки намного комфортнее по сравнению со стандартным Ural Gear Up, а благодаря подключаемому приводу коляски мотоцикл легко справляется с песком и рыхлой грязью на бездорожье.

«Снег и слякоть, я полагаю, тоже не были бы проблемой, хотя наше сухое калифорнийское лето не предоставило нам такой возможности», – посетовал Дейвс.

Он отметил, что даже если Ural и застрянет на бездорожье, из ловушки можно легко выбраться благодаря наличию у мотоцикла задней передачи.

Модель удобна и в повседневной жизни: Ural оснащен объемным багажником, кроме того, груз можно положить и в коляску. Пассажирское сиденье удобно для коротких поездок, а коляска комфортна и для длительного путешествия. Кроме того, журналист отметил эффективность дисковых тормозов Brembo.

«Я провел несколько недель с Ural и обнаружил, что меня приводит в восторг каждая минута на нем. Не каждый мотоцикл сводит вас с ума; некоторые проникают в ваше сердце. (...) Он не самый лучший, если измерять чистую производительность, но если вы хотите хорошо провести время, мало что в жизни может быть лучше, чем Gear Up Geo», – заключил Дейвс.