Toyota выпустит Prius с ДВС на водороде

Как известно, глава Toyota выступает с критикой электрокаров и против директив, заставляющих клиентов покупать эти машины. Но, отвергая - предлагай. И у японского автопроизводителя есть альтернатива: водородомобили.

Фото: Toyota Toyota

В данном случае речь идёт не о системе топливных элементов, когда в результате реакции между кислородом и водородом выделяется электричество, а о двигателе внутреннего сгорания, который в качестве топлива использует Н2. Рабочий прототип уже есть - Toyota Corolla для гонок.

Аналогичный двигатель может появиться и на Toyota Prius. По данным Best Car, это произойдёт в 2025 году. Премьера нового гибрида с прежней силовой установкой состоится в следующем году.