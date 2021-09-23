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Минпромторг сообщил о запуске производства новых электромобилей в ближайшие годы

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1 час назад

Замглавы Минпромторга России Александр Морозов пообещал россиянам экологичный отечественный транспорт – в ближайшие два-три года производство электромобилей планируют запустить сразу три бренда.

Через два-три года в РФ собираются запустить производство электрокаров трех брендов
Фото: ПрофильПрофиль

По словам Морозова, первым новые электромобили выпустит липецкий "Моторинвест", за ним последуют проекты Zetta и "Кама". При этом проект Zetta, который в настоящее время находится в процессе сертификации, выйдет на рынок лишь при условии привлечения дополнительных инвестиций, сообщает РИА Новости 23 сентября.

В Минпромторге также выразили надежду на заключение специального инвестиционного контракта о производстве электромобилей на заводе полного цикла "Моторинвест". В 2024-2025 году "Камаз" также планирует строительство завода по производству электромобиля "Кама-1".

В августе правительство России утвердило концепцию использования электрического транспорта на десять лет вперед, об этом сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Автоновости,Михаил Мишустин,Александр Морозов,Камаз,Минпромторг,Правительство РФ,РИА Новости,
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