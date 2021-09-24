Долги за платные дороги начал взыскивать суд

С автомобилистов, которые не оплатили проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), госкомпания «Автодор» начала судебные взыскания долгов. Более 37,1 тысячи постановлений на сумму, превышающую 70 млн рублей Ространснадзора вынес в рамках статьи 12.21.4 КоАП. Об этом сообщают юристы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По данным Ространснадзора на 21 сентября, всего вынесено более 37,1 тысяч штрафов за неоплату проезда на общую сумму 70,7 млн рублей. При этом 13% нарушителей оплатили постановления на сумму в 9,5 млн рублей. 3,4 тысячи штрафов отменено в связи с погашением долга», — сообщает «Коммерсант».

ЦКАД стала первой российской трассой, где ввели систему free-flow (система проезда без шлагбаумов). Проезд по этой трассе без оплаты чреват штрафом от Ространснадзора по 12.21.4 статье КоаП в размере 1,5-5 тысяч рублей. В госкомпании «Автодор» напомнили, что если в течение пяти дней после проезда внести плату, то можно избежать штрафа.