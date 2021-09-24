Долги за платные дороги начал взыскивать суд

С автомобилистов, которые не оплатили проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), госкомпания «Автодор» начала судебные взыскания долгов. Более 37,1 тысячи постановлений на сумму, превышающую 70 млн рублей Ространснадзора вынес в рамках статьи 12.21.4 КоАП. Об этом сообщают юристы.
«По данным Ространснадзора на 21 сентября, всего вынесено более 37,1 тысяч штрафов за неоплату проезда на общую сумму 70,7 млн рублей. При этом 13% нарушителей оплатили постановления на сумму в 9,5 млн рублей. 3,4 тысячи штрафов отменено в связи с погашением долга», — сообщает «Коммерсант».
ЦКАД стала первой российской трассой, где ввели систему free-flow (система проезда без шлагбаумов). Проезд по этой трассе без оплаты чреват штрафом от Ространснадзора по 12.21.4 статье КоаП в размере 1,5-5 тысяч рублей. В госкомпании «Автодор» напомнили, что если в течение пяти дней после проезда внести плату, то можно избежать штрафа.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил создать в Санкт-Петербурге второе автомобильное кольцо на подобии ЦКАД в Подмосковье. Предложение он огласил на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.