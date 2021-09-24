Долги за проезд по ЦКАД начали взыскивать через суд

Пока речь идет только о тех автовладельцах, чей долг больше трех тысяч рублей. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, в октябре компания «инициировать судебные процессы». Должников вызовут в суд, в случае неявки решение о взыскании вынесут без них. Уточняется, что в отличие от штрафов за нарушение ПДД, срок давности по которому составляет два года, задолженность по оплате проезда по платной дороге может быть взыскана в течение трех лет.