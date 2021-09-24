Кому все же придется пройти техосмотр с 1 октября

Технический осмотр автомобилей согласно новым правилам с 1 октября 2021 года должны пройти несколько категорий водителей. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Так, проходить техосмотр обязаны водители, у которых до 1 февраля текущего года истек срок действия диагностической карты транспортного средства, а также владельцы четырехлетних автомобилей — собственнику по закону предписывается получить первую диагностическую карту.

Также обязательный техосмотр распространяется на грузовой, коммерческий и пассажирский виды транспорта.

За отсутствие актуальной диагностической карты водитель машины может получить штраф на 500-800 рублей. С 1 марта этого года могут ввести новый штраф в 2 тыс. рублей, но из-за планов по отмене техосмотра это данное решение возможно не вступит в силу.

Ранее в Министерстве внутренних дел предложили отказаться от некоторых процедур техосмотра. В частности, предложено отменить проверку наличия трещин на лобовом стекле у легковых машин.