В ближайшие выходные ГИБДД будет ловить водителей «Неводом

В ближайшие выходные работники ГИБДД проведут в городах России операцию «Невод». В рамках мероприятия инспекторы будут пресекать нарушения и ловить злоумышленников.

Рейд полицейских начнется в пятницу вечером и продолжится до вечера воскресенья. В процессе «Невода» стражи правопорядка намерены уделять внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества пешеходам, проезд на запрещающий сигнал, выезд на «встречку», управление машиной в нетрезвом состоянии. Станут выявлять сотрудники ГИБДД и пешеходов, пытающихся переходить дорогу в запрещенном месте.

Другая цель рейда «Невод» - раскрытие преступлений, в процессе чего сотрудники полиции начнут досматривать автомобили в целях обнаружения похищенных и запрещенных предметов и веществ. Предполагается, что правоохранители будут работать на проблемных участках, где много пешеходов и запрещающих знаков, а также в отдаленных от центра городов местах.