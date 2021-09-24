Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

ГИБДД проведет рейд «Невод» в ближайшие выходные

Car.ru
30 минут назад

В ближайшие выходные работники ГИБДД проведут в городах России операцию «Невод». В рамках мероприятия инспекторы будут пресекать нарушения и ловить злоумышленников.

В ближайшие выходные ГИБДД будет ловить водителей «Неводом
Фото: Car.ruCar.ru

Рейд полицейских начнется в пятницу вечером и продолжится до вечера воскресенья. В процессе «Невода» стражи правопорядка намерены уделять внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества пешеходам, проезд на запрещающий сигнал, выезд на «встречку», управление машиной в нетрезвом состоянии. Станут выявлять сотрудники ГИБДД и пешеходов, пытающихся переходить дорогу в запрещенном месте.

Другая цель рейда «Невод» - раскрытие преступлений, в процессе чего сотрудники полиции начнут досматривать автомобили в целях обнаружения похищенных и запрещенных предметов и веществ. Предполагается, что правоохранители будут работать на проблемных участках, где много пешеходов и запрещающих знаков, а также в отдаленных от центра городов местах.

Автоновости,ГИБДД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители